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АНАЛІТИКА

Два місяці без права застави. Суд арештував Богуслаєва

23:14 24.10.2022 |

Політика

 

Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід для затриманого СБУ президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє пресцентр СБУ, обраний запобіжний захід не передбачає можливості звільнення під заставу, а отже протягом наступних 60 днів він не зможе вийти з ізолятора.

Крім президента "Мотор Січі", аналогічний запобіжний захід обраний для керівника одного із департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

"СБУ проводить комплексні заходи для встановлення інших учасників протиправної діяльності та притягнення винних до відповідальності", - зазначається у повідомленні.

23 жовтня СБУ повідомила про затримання президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у "колабораційній діяльності" та "пособництві державі-агресору".

За даними слідства, посадовці "Мотор Січ" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.

"Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", - зазначали у СБУ.

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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