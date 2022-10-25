Україна найближчим часом отримає ще три системи ППО Iris-T, - Шольц

Німеччина найближчим часом передасть Україні ще три системи протиповітряної оборони Iris-T.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца під час 5-го німецько-українського економічного форуму.

Глава німецького уряду зазначив, що Берлін уже передав Києву сучасну систему ППО Iris-T.

"Ще три такі системи будуть доставлені найближчим часом", - заявив він, додавши, що "разом з нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну доти, доки це необхідно".

Також Шольц наголосив, що Німеччина твердо стоїть на боці українців і підтримуватиме з політичної, фінансової, гуманітарної та економічної точок зору.

