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Експосадовця КМДА підозрюють у незаконній передачі держмайна профспілкам на мільярди гривень
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру ексначальнику Головного управління майном КМДА, який незаконно передав право власності на державне майно профспілкам.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що загальна сума на момент вчинення злочинів сягала понад 300 млн грн, а на теперішній час вартість цих об'єктів у десятки разів більше і сягає мільярдів гривень.
"Починаючи з 1992 року і по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств, за попередньою змовою групою осіб, незаконно оформлювали право власності на держмайно, а потім відчужували курортно-оздоровчі, спортивні, туристичні та інші державні комплекси", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, чиновник КДМА всупереч вимогам законодавства видавав накази з оформлення права власності на майнові комплекси та об'єкти нерухомості.
Зокрема посадовцем незаконно оформлено права власності на майнові комплекси та об'єкти нерухомого майна, а саме:
* будинок Профспілок на Майдані Незалежності,
* будинок площею 3 тис. 720 кв. м на вулиці Хрещатик,
* виробничо-адміністративний будинок на вулиці Шота Руставелі у Києві,
* готельний комплекс "Турист",
* майновий комплекс загальною площею 3 тис. 338 кв. м на вулиці Трутенка,
* відділення санаторію ім. 1-го Травня, курорт Пуща-Водиця,
* майновий комплекс на вулиці Гамарника площею 3 тис. 988 кв. м тощо.
Посадовцю повідомлено про підозру за фактом зловживання своїм службовим становищем в інтересах інших юридичних осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).
Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.
Зазначається, що сьогодні ДБР передало ці об'єкти в управління АРМА. Загальна кількість переданих об'єктів, що перебували в користуванні профспілок, вже складає понад 230.
Досудове розслідування триває.
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