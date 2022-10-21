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АНАЛІТИКА

Голова профільного комітету Ради Гетманцев заявляє про необхідність перезавантаження БЕБ

21:41 21.10.2022 |

Політика

 

Необхідно перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), оскільки у нинішньому його вигляді воно заважає роботі бізнесу та не приносить надходжень до державного бюджету, заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев.

"Усе керівництво податкової перейшло до бюро. І всі злочини, які вони вчиняли - теж. Тоді питання: навіщо ми це робили? Тому, звичайно, ми зараз маємо зробити перезавантаження БЕБ", - сказав він на форумі "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади" у п'ятницю в Києві.

Гетманцев уточнив, що БЕБ на 80% складається із колишніх співробітників податкової міліції.

"Моя позиція щодо діяльності Бюро економічної безпеки однозначно негативна, при тому, що я автор закону. Закон був хороший, але ми не бачимо жодних результатів", - констатував голова комітету.

За словами аналітика CASE-Ukraine Андрія Савареця, показники роботи БЕБ відсутні, а сама діяльність Бюро є непрозорою: нерідко інформація, яку подає БЕБ, не має підтвердження.

Також аналітик зазначив, що за три роки помітно знизилися показники роботи податкової міліції і БЕБ, що прийшла їй на зміну: у 2020 році було зареєстровано 1941 правопорушення, у 2021 - 629, у 2022 - 292 порушення, за 2020 рік вручено 555 підозр. - 487, у 2022 - 13. За його словами, за останні дев'ять місяців БЕБ направило до суду чотири обвинувачення з арештом, три з яких - затримання "бусиків" із тютюновими виробами без акцизних марок.

На думку президента Асоціації платників податків України Григола Катамадзе, головною проблемою у формуванні БЕБ є непрозорий конкурс на призначення посад. "Якщо ми бачили, що всі податківці призначали себе в Бюро, то яку ефективність ми очікували від них?" - сказав він.

На його думку, при призначенні нового складу БЕБ мають врахувати такий негативний досвід.

Перший заступник профільного парламентського комітету Ради Ярослав Железняк у телеграм-каналі уточнив, що заплановане перезавантаження БЕБ включатиме обмеження найму в Бюро співробітників експодаткової міліції та звільнення їх з керівних посад, а також звільнення голови БЕБ за підсумками визнання Радою незадовільним звіту про роботу Бюро або відсутність такого звіту.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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