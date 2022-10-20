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Єврокомісія оголосила про додаткову гуманітарну допомогу Україні
10:17 20.10.2022 |
Єврокомісія у середу, 19 жовтня, оголосила про додаткову гуманітарну допомогу Україні. ЄС задіє механізм rescEU для зведення у низці регіонів України тимчасових зимових притулків.
Про це повідомив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич у Києві, передає DW.
"Майбутня зима, ймовірно, принесе Україні серйозні проблеми, і ми маємо бути до цього готові", - заявив він.
Зокрема, йдеться про створення тимчасових зимових притулків, для чого буде задіяний механізм надзвичайних ситуацій rescEU. Загалом в Україну перекинуть запас таких систем та інших предметів на загальну суму 62,3 млн євро.
Зимові притулки будуть негайно розгорнуті у трьох різних регіонах України - Рівному, Бучі та Харкові. Із урахуванням резерву житла, розміщеного в Румунії, ЄС зможе забезпечити тимчасовим притулком до 46 тис. осіб.
Крім того, ЄС збільшує гуманітарну допомогу, виділяючи ще 175 млн євро з метою забезпечити найбільш уразливі верстви населення можливістю здобувати освіту та надати їм продовольство, доступ до води та захист від зимових холодів.
Із цієї суми 150 млн євро підуть на операції в Україні, 25 млн євро - до Молдови. Таким чином, загальна сума гуманітарної допомоги ЄС, виділеної у відповідь на війну в Україні, перевищить 500 млн євро.
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