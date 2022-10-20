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Джиммі Дін
США мають намір наростити виробництво РСЗВ HIMARS до 96 установок на рік, зокрема через інтерес України
23:43 19.10.2022 |
Корпорація Lockheed Martin готується збільшити кількість реактивних систем залпового вогню HIMARS, з 60 до 96 пускових установок на рік, на тлі "значного інтересу" з боку іноземних клієнтів, зокрема України, та американських військових, повідомило американське військове видання Breaking Defense.
За словами генерального директора Lockheed Martin Джима Тайклета, компанія вже профінансувала збільшення виробництва HIMARS до 96 од. на рік.
"Ми заздалегідь профінансували роботи на $65 млн, щоб скоротити час виробництва, хоча це було зроблено без контракту", - заявив він, зазначивши, що зрештою витрати будуть поверне уряд США.
Як зазначає видання, армія США ще влітку передала запит про збільшення виробництва установок HIMARS до 96 од. на рік.
США планують поставити Україні 38 установок HIMARS. Із них 20 од., узяті зі складів, вже перебувають на українській території. Ще 18 буде поставлено в перспективі, однак, за даними Пентагону, вони ще не зроблені. І на це може піти багато часу, зазначає видання.
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