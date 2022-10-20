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АНАЛІТИКА

Посли ЄС схвалили санкції для Ірану за його залучення до війни з Україною

 

Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили санкції для Ірану за його залучення у війну, яку проти України веде Росія.

Як повідомив у середу в Брюсселі агентству "Інтерфакс-Україна" європейський дипломат, рішення було затверджено буквально "за п'ятнадцять хвилин до нашої розмови" та буде затверджено письмовою процедурою з подальшою публікацією у четвер.

"Санкції було схвалено щодо трьох осіб та компанії-виробника дронів", - сказав він.

Відповідно до документа, який є у розпорядженні агентства, під санкції потрапили: Shahed Aviation Industries - компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА "Шахед". "Секретну серію дронів було поставлено Російській Федерації, її використовують в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винної за анексію Криму та дестабілізацію України", - йдеться у документі.

У списку також значаться начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хосейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському Міністерстві оборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Іран
 

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