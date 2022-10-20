Зеленський провів розмову з Ердоганом – говорили про продовження зернової ініціативи

Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за підтримку України і відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський написав у Твіттері.

"Продовжив дружній діалог з Президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні", - написав Зеленський.

Глава держави додав, що разом з Ердоганом високо оцінили взаємодію у безпековій сфері.

Як повідомляв Укрінформ, Україна і Туреччина 16 жовтня на міжурядовому рівні висловилися за продовження дії «зернової угоди» після 22 листопада цього року, коли спливає термін чинної домовленості. Офіційна Анкара в вівторок висловила позицію, що угоду про «зернові коридори» з України варто продовжити на пів року або рік.