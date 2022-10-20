Фінансові новини
- |
- 20.10.22
- |
- 00:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський провів розмову з Ердоганом – говорили про продовження зернової ініціативи
23:05 19.10.2022 |
Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за підтримку України і відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні.
Як передає Укрінформ, про це Зеленський написав у Твіттері.
"Продовжив дружній діалог з Президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Подякував за непохитну позицію з підтримки територіальної цілісності й суверенітету України. Відзначив особливу роль Туреччини в зерновій ініціативі та її продовженні", - написав Зеленський.
Глава держави додав, що разом з Ердоганом високо оцінили взаємодію у безпековій сфері.
Як повідомляв Укрінформ, Україна і Туреччина 16 жовтня на міжурядовому рівні висловилися за продовження дії «зернової угоди» після 22 листопада цього року, коли спливає термін чинної домовленості. Офіційна Анкара в вівторок висловила позицію, що угоду про «зернові коридори» з України варто продовжити на пів року або рік.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Що принесе Україні головування нашого фінансового міністра в Раді керуючих МВФ
|Визнати Ічкерію. Для чого це робиться
|Два шляхи вигнати Росію з ООН: як позбавити агресора права вето у Раді безпеки, і не тільки
|НАБУ затримало колишнього нардепа Микитася при спробі підкупити мера Дніпра за 22 мільйона євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Кількість страхових партнерів багатопрофільного медичного центру «Лелека» досягла 20
У РУБРИЦІ
|США мають намір наростити виробництво РСЗВ HIMARS до 96 установок на рік, зокрема через інтерес України
|Посли ЄС схвалили санкції для Ірану за його залучення до війни з Україною
|Зеленський провів розмову з Ердоганом – говорили про продовження зернової ініціативи
|Нова справа Микитася. Яких ходів чекати від Банкової
|Ізраїль допоможе Україні із системою сповіщення про авіаудари - глава Міноборони
|Греція розпочала передачу БМП-1 Україні
Бізнес
|Чорний список драйверів Microsoft оновлювався некоректно, через що ПК з Windows залишалися відкритими для шкідливих атак близько 3 років
|«Дідько з ним» — Ілон Маск каже, що Starlink й надалі залишатиметься безплатним в Україні попри «втрачання грошей»
|Netflix запустить підписку з рекламою в листопаді
|Найбільші у світі постачальники чипів припиняють співпрацю з Китаєм, - FT
|SpaceX Маска хоче скасувати допомогу Україні, просить Пентагон платити за роботу Starlink - CNN
|Ілон Маск потрапив під слідство федеральної влади через угоду з Twitter
|Mercedes-Benz оновив хетчбек та седан A-Class