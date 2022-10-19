Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Греція розпочала передачу БМП-1 Україні

Греція розпочала передачу БМП-1 Україні

 

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив про початок передачі Україні грецьких БМП-1.

Про це він заявив після переговорів з міністром закордонних справ Греції Нікосом Дендіасом під час спільної пресконференції в Києві.

"Ми особливо цінуємо озброєння, яке Греція передає Україні для того, щоб ми могли захищати нашу землю. І дуже важливо, що вже розпочалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність і обороноздатність нашої країни", - сказав Кулеба.

"Ми дуже вдячні Греції за цю допомогу", - додав він.

Кулеба також порушив питання продовження співпраці з Грецією у цій сфері і зазначив, що зараз пріоритетом є зміцнення протиповітряної оборони.

"Греція знає наш запит і буде його опрацьовувати", - сказав він.

Раніше стало відомо, що Німеччина відправила до Греції першу партію бойових машин піхоти Marder на заміну наявним у Греції радянським БМП-1, щоб їх можливо було передати Україні.

У неділю 16 жовтня до Греції відправили перші шість "Мардерів" із запланованих сорока. Чотирнадцять наступних мають вирушити ближчими днями - до 21 жовтня. Афіни, зі свого боку, мають віддати сорок радянських БМП-1 Україні.

Канцлер Олаф Шольц анонсував такий "круговий обмін" ще наприкінці травня 2022 року, остаточної домовленості досягли у вересні.

"Кругові обміни" обговорювалися також з іншими країнами, які мають озброєння радянських зразків. У випадку Словаччини та Чехії процес вже почався, у випадку Словенії - готується.

За матеріалами: Європейська правди
Ключові теги: Греція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,7623
  0,1828
 0,51

Курс обміну валют на вчора, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8203  0,09 0,23 40,9338  0,03 0,06
EUR 38,3155  0,16 0,41 39,7786  0,22 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес