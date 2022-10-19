Президент росії Прутень ввів воєнний стан на окупованих територіях України

Прутень ввів воєнний стан у тимчасово окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях України. Про це він сказав на засіданні Ради безпеки РФ.

Росія анексувала ці області наприкінці вересня. Але вона не контролює повністю жодну з них.

Перед заявою путіна Росія оголосила, що органи її влади залишають окупований Херсон під натиском ЗСУ. Українські війська також наступають на Луганщині.

Водночас путін не уточнив, на який термін запроваджується воєнний стан у цих регіонах, але починає діяти із 20 жовтня.

Згідно з указом, у вказаних регіонах створять штаби територіальної оборони.

Також указом президента РФ у прикордонних з Україною та "новими територіями" регіонах вводять середній рівень реагування.

Йдеться про Крим, Севастополь, Краснодарський край, Бєлгородську, Брянську, Воронезьку, Курську та Ростовську області.

Указ надіслали на позгодження до Ради Федерації.

"Тривають обстріли"

Прутень, пояснюючи рішення про введення воєнного стану не на всій території росії, стверджував, що Україна "відкидає будь-які пропозиції щодо переговорів".

"Тривають обстріли, - заявив він. - Засилають на нашу територію диверсійні групи".

Він згадав про вибух на Кримському мосту, в якому раніше Москва звинуватила спецслужби України.

Зокрема ФСБ поклала відповідальність за цей інцидент на очільника ГУР Кирила Буданова. Київ офіційно не коментував ці звинувачення.

Путін також стверджує, що українська сторона готувала атаки на енергетичні та транспортні об'єкти, зокрема, "об'єкти ядерної енергетики".

При цьому сама росія вже два тижні нищить об'єкти енергетики по всій Україні й хизується цим.

Саме після цих слів він оголосив про своє рішення "оформити режим" воєнного стану у чотирьох частково окупованих росією регіонах України, передавши свій указ на затвердження до Ради Федерації.

Окрім того, російський президент вирішив наділити додатковими повноваженнями керівників усіх регіонів росії. Цей крок він пояснив необхідністю приділяти більше уваги безпеці "критично важливих об'єктів" та охороні громадського порядку.