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Іран заявив про готовність до переговорів з Україною, аби спростувати звинувачення
11:26 19.10.2022 |
Іран вкотре відкинув звинувачення щодо поставок озброєння Росії та заявив про готовність до переговорів з Україною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Ірану.
Представник МЗС Ірану Насер Канаані вкотре заперечив інформацію про те, що Тегеран відправляв зброю, в тому числі військові безпілотники Росії для використання у війні проти України.
За словами Канаані "подібні безпідставні заяви, які грунтуються на неправдивій інформації та недоброзичливих припущеннях, є частиною цілеспрямованої та політично-пропагандистської кампанії, що ведеться ЗМІ деяких країн проти Ісламської Республіки Іран".
Також він відзначив, що Іран готовий до переговорів з Україною, аби спростувати звинувачення.
Канаані відзначив, що Іран зберігає нейтралітет щодо війни на території нашої країни й виступає проти продовження бойового конфлікту.
"Речник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що в цьому ключі глава зовнішньополітичного відомства Ірану провів численні зустрічі та контакти зі своїми російськими та українськими колегами.", - додає пресслужба.
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