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Столтенберг заявив, що НАТО планує невдовзі поставити Україні системи ППО проти дронів
23:26 18.10.2022 |
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найближчими днями НАТО доставить Україні системи протиповітряної оборони від дронів, зокрема з Ірану.
Як повідомило агентство Reuters, Столтенберг, виступаючи на конференції з безпеки в Берліні, заявив, що найближчими днями НАТО доставить Україні системи протиповітряної оборони, щоб допомогти країні захистити себе від дронів, зокрема з Ірану, які РФ використовує для ураження критично важливої інфраструктури.
Столтенберг сказав, що у відповідь на атаки союзники мають збільшити постачання систем протиповітряної оборони.
"Найважливіше, що ми можемо зробити, - це виконати те, що обіцяли союзники, активізуватися та поставити ще більше систем ППО", - сказав він.
Генсек НАТО заявив, що "найближчими днями НАТО поставить системи протидії дронам для протидії конкретній загрозі дронів, зокрема з Ірану".
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