Німеччина обіцяє «величезний пакет» військової допомоги Україні до кінця року

Німеччина передасть Україні до кінця року велику кількість раніше обіцяної військової техніки.

Це пообіцяла міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт під час Берлінського зовнішньополітичного форуму, передає кореспондент Укрінформу.

«Ще цього року будуть передані броньовані евакуаційні машини, броньовані машини Dingo, мостоукладні танки, додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000, додаткові РСЗВ, антидронні системи. Ми підтримуватимемо в питанні розмінування. Одним словом - величезний пакет, який на підході», - перелічила Ламбрехт.

Вона також згадала «зимовий пакет», генератори тощо. Міністр додала, що Берлін, можливо, не завжди є дуже голосним у допомозі, яку надає, але це є насправді суттєва підтримка, і вона буде продовжена.

Все, що необхідно, обговорюється з українським колегою Олексієм Резніковим, додала Ламбрехт. Чергова така розмова мала місце 18 жовтня. Обговорювалося, зокрема, питання, як пришвидшити постачання усіх систем ППО IRIS-T.

Наразі, за оцінкою Ламбрехт, Україна найбільше потребує засобів ППО (в чому вона особисто переконалася в Одесі, де двічі змушена була бігти в укриття під час повітряної тривоги), а також артилерії.

Глава МО ФРН запевнила, що Німеччина не ставить собі «червоних ліній» у питанні постачання Україні озброєнь, проте буде готова надавати лише таку зброю, яка узгоджена в колі союзників.

«Важливо, щоби завжди разом з партнерами, завжди з союзниками. Німеччина не має діяти одноосібно. Для мене це - та сама червона лінія», - сказала Ламбрехт.

Вона не заперечила, що Німеччина могла б надати Україні танки. Проте підкреслила, що досі танків західного зразка не надав ніхто, зокрема, США, на які Берлін здебільшого орієнтується.

Ламбрехт назвала себе «прагматичним» політиком і заявила, що більш ефективним на даному етапі було забезпечити ЗСУ 100 танками радянських зразків, які передали інші країни в обмін на сучасну німецьку техніку. «Це швидка підтримка - прагматичний підхід», - сказала політик.

Успішним прикладом вона також назвала виробництво в Словаччині гаубиць Zuzanna, профінансують яке Німеччина, Данія і Норвегія.

Ламбрехт також назвала «більш ніж цинічним» підхід до підготовки солдатів ВСУ, який базується на припущенні, що складні системи озброєнь «можна опанувати за допомогою відео на Youtube». Це потребує часу, наголосила Ламбрехт, бо є відповідальність за бійців, які проходять навчання.

У Форумі взяли участь представники військових відомств низки європейських країн, деякі з яких критикували Німеччину за те, що вона повільно та в недостатньому обсязі надає Україні необхідні озброєння.