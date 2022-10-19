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АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні ще п'ять БРЕМ Bergepanzer 2, зимову форму та обладнання

 

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні додаткові п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2, а також зимову військову форму та обладнання.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з інформації на сайті уряду Німеччини.

Зокрема Україна отримала від Німеччини 100 наметів, 183 генератори, 116 тисяч зимових курток, 80 тисяч пар зимових штанів і 240 тисяч зимових шапок для військовослужбовців.

Крім того, німецька сторона передала 167 тисяч патронів для стрілецької зброї та сім понтонних систем.

У планах Німеччини - передати додаткові п'ять броньованих інженерних машин, чотири тисячі спальних мішків і 35 повноприводних ваговозів.

Загалом Україна отримала вже 10 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2: перші три передали в серпні, ще дві - в жовтні.

Bergerpanzer 2 розроблена на базі бойового танка Leopard 1. Вона забезпечує відновлення пошкоджених у бою машин, підтримку в установці й демонтажі двигунів та башт.
 

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