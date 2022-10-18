Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ВР визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Москвою

16:58 18.10.2022 |

Політика

 

Верховна Рада визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією, повідомив член фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №8132 підтримали 278 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок.

"Український парламент визнав Чеченську Республіку тимчасово окупованою Росією і засудив вчинення геноциду чеченського народу", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Як зазначається в тексті ухваленої заяви, український парламент засуджує міжнародні злочини, скоєні Росією під час першої (1994-1996) та другої (1999-2009) воєн проти Чеченської Республіки Ічкерія, політику геноциду чеченського народу, наслідуючи злочинні дії царського режиму 1817-1864 років та радянської влади 1944 року.

ВР закликала держави-члени ООН та міжнародні організації забезпечити незалежне та неупереджене розслідування міжнародних злочинів, скоєних на території тимчасово окупованої Чеченської Республіки Ічкерія та притягнення до відповідальності винних осіб.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,9451
  0,3255
 0,91

Курс обміну валют на сьогодні, 11:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8203  0,09 0,23 40,9338  0,03 0,06
EUR 38,3155  0,16 0,41 39,7786  0,22 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес