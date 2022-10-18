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АНАЛІТИКА

Німеччина відправила Греції перші БМП на заміну тим, які мають передати Україні - ЗМІ

Німеччина відправила Греції перші БМП на заміну тим, які мають передати Україні - ЗМІ

 

Німеччина відправила до Греції першу партію бойових машин піхоти Marder на заміну наявним у Греції радянським БМП-1, щоб їх можливо було передати Україні.

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на своє джерело, пише "Європейська правда".

За словами співрозмовника, у неділю 16 жовтня до Греції відправили перші шість "Мардерів" із запланованих сорока. Чотирнадцять наступних мають вирушити ближчими днями - до 21 жовтня. Афіни, зі свого боку, мають віддати сорок радянських БМП-1 Україні.

Водночас у Міноборони Німеччини сказали, що не можуть надати жодної нової інформації з цього питання.

Канцлер Олаф Шольц анонсував такий "круговий обмін" ще наприкінці травня 2022 року, остаточної домовленості досягли у вересні.

"Кругові обміни" обговорювалися також з іншими країнами, які мають озброєння радянських зразків. У випадку Словаччини та Чехії процес вже почався, у випадку Словенії - готується.

 

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