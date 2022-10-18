Насірову повідомили про підозру щодо неправомірної вигоди на 722 мільйони, – НАБУ

Співробітники НАБУ та САП 17 жовтня повідомили ексголові Державної фіскальної служби та його раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. На момент злочину сума дорівнювала 722 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Дії експосадовця та його пособника кваліфікували за ч.4 ст. 368 КК України.

Зазначається, що про підозру у підкупі також повідомили і власнику агрохолдингу (ч.4 ст. 369 КК України). Проте, оскільки його місцезнаходження не встановлено, про підозру йому повідомили заочно.

"Слідство наразі встановило одержання головою ДФС (2015-2016 рр.) неправомірної вигоди у $5,5 млн за забезпечення відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015-серпня 2016 років.

"Плату за послуги", яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-"прокладку", залучену радником експосадовця", - йдеться у повідомленні.

Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу.

При цьому частину неправомірної вигоди сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту.

Зазначається, що правоохоронці мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб'єктами господарювання, які мали на те право. Це, в свою чергу, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн грн пені.

Як наголосили в НАБУ, збір доказової бази розпочали ще 2017 року і здійснюють дотепер.

Правоохоронці не називають імен підозрюваних, проте з огляду на деталі, можна зрозуміти, що йдеться про ексголову ДФС Романа Насірова, власником агрохолдингу є Олег Бахматюк.

Як відомо, Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають екснародного депутата Олександра Оніщенка. Відповідну справу слухають у ВАКС.

Водночас Бахматюк, зокрема, є підозрюваним у розкраданні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "ВіЕйБі Банк".