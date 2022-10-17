Франція проведе вишкіл до 2000 українських військових

Франція візьме на навчання до 2000 українських військовослужбовців у рамках нової спільної навчальної місії Європейського Союзу.

Про це заявив міністр збройних сил Себастьєн Лекорню в інтерв'ю Le Parisien, пише "Європейська правда".

"Вони будуть приписані до наших частин на кілька тижнів", - додав міністр, нагадавши, що "у Франції вже проходили навчання артилеристи для систем Ceaser".

За словами міністра, підготовка проходитиме на трьох рівнях: "Спочатку загальна підготовка бійця. Потім про конкретні потреби повідомляють українці, наприклад, про логістику. І третій рівень навчання на озброєнні, що надається", - сказав він.

Лекорню не погодився, що Франція постачає мало військової техніки порівняно з іншими союзниками. "По тому, що реально виходить, і за ефективністю ми можемо бути в першій п'ятірці країн", - сказав він.

Міністр підтвердив майбутнє постачання зенітних систем Crotale, "особливо корисних у боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардуваннями", і це відбудеться "протягом двох місяців".

Франція також вивчає на прохання України постачання ракет класу "земля-земля", таких як LRU (системи залпового вогню).