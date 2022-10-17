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АНАЛІТИКА

«Дідько з ним» — Ілон Маск каже, що Starlink й надалі залишатиметься безплатним в Україні попри «втрачання грошей»

 

Ілон Маск докорінно змінив думку про можливість і надалі фінансувати роботу мережі терміналів Starlink в Україні. Це сталося лише через кілька днів після того, як з'ясувалося, що у вересні SpaceX відправила листа до Пентагона.

У листі компанія стверджувала, що вона більше не може продовжувати фінансувати сервіс Starlink в Україні як раніше, а тому просить військове відомство взяти витрати на себе. Пентагон підтвердив, що SpaceX направила листа, в якому йдеться про проблеми з фінансуванням. За даними Ілона Маска, більшу частину видатків фінансує його компанія і «операція обійшлася SpaceX у $80 млн і до кінця року перевищить $100 млн».

Оприлюднення цього листа викликало вал критики щодо керівника SpaceX Ілона Маска. Додала олії у вогонь нещодавня ініціатива Маска - покласти край війні шляхом передачі Криму росії та встановлення нейтралітету України. У результаті Маска почали звинувачувати в тому, що він став на бік росії у найкривавішому військовому конфлікті в Європі з часів Другої світової війни.

Судячи з усього, критика подіяла. За кілька днів після розкриття інформації про лист SpaceX, в якому компанія відмовляється далі фінансувати роботу Starlink в Україні, Ілон Маск передумав. Він опублікував нове повідомлення у Twitter, у якому стверджує, що його компанія й надалі фінансуватиме роботу Starlink в Україні.

 

«Дідько з ним ... хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто продовжимо безплатно фінансувати уряд України»
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: SpaceX
 

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