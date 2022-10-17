Саудівська Аравія виділить $400 мільйонів на гуманітарну допомогу Україні

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман оголосив про виділення Україні гуманітарної допомоги на суму $400 млн.

Про це повідомило офіційне інформаційне агентство країни SPA за підсумками його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, передає Інтерфакс-Україна.

Принц наголосив на "позиції Королівства підтримувати все, що сприятиме деескалації, і готовності Королівства продовжувати посередницькі зусилля", зазначає SPA.

Своєю чергою Зеленський привітав спадкоємця з призначенням прем'єр-міністром минулого місяця, а також подякував йому за голосування Ер-Ріяда на Генасамблеї ООН разом зі 142 іншими країнами за рішення, що засуджує рішення Росії про анексію.

Бен Салман підкреслив, що голосування за резолюцію випливає з його прихильності до принципів Статуту ООН та міжнародного права, а також його прихильності до поваги державного суверенітету та принципів добросусідства та вирішення конфліктів мирними засобами.

Президент України заявив, що два лідери домовилися працювати над звільненням українських військовополонених, які утримує Росія.