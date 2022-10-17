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США оголосили про нову військову допомогу Україні на $725 мільйонів
08:46 17.10.2022 |
Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні $725 млн військової допомоги.
Відповідний документ опублікувала пресслужба Білого дому.
Зазначається, що виділені кошти спрямують на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони та надання військової освіти і підготовки.
У Пентагоні уточнили, що новий пакет допомоги містить:
додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
23 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм;
500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
5 тис. 155-мм снарядів RAAM;
5 тис. одиниць протитанкової зброї;
високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);
понад 200 транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
стрілецьку зброю та понад 2 млн набоїв до нього;
медичні засоби.
Зазначається, що це оголошення сталося після зустрічі міністра оборони США Ллойда Остіна з міністрами оборони майже 50 країн у межах Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі цього тижня, на якій лідери зобов'язалися надати додаткову допомогу у сфері безпеки.
У Пентагоні додали, що за час роботи адміністрації Байдена США надали Україні безпекової допомоги на понад $18,2 млрд.
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