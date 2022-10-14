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АНАЛІТИКА

Резніков: У росіян лишилося 300 дронів-камікадзе, але вони хочуть ще

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що, за його даними, у Росії залишилося близько 300 дронів-камікадзе, які Москва закупила в Ірані.

Іран спростовував, що продає свої безпілотники в Росію, але українська та західна розвідки стверджують зворотне.

Виступаючи на онлайн-саміті Великої сімки, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія планує купити в Ірані ще близько 2400 дронів-камікадзе Shahed-136, та закликав Захід допомогти Україні з сучасними системами ППО, які б дозволили ефективно збивати ці дрони.

Міністр Резніков стверджує, що Україна вже робить все можливе, щоб ефективно їм протидіяти. Особливо, якщо Росія закупить ще таких дронів.

"Ми маємо бути до цього готові, тому ми не сидимо на місці, ми розробляємо системи їхнього пригнічення, придушення, тому що наші військові їх збивають, вже навчилися це робити", - підкреслив він.

Резніков додав, що збиті дрони уважно вивчають, щоб розробити систему ефективної протидії.

Український Forbes зазначає, що точні параметри цих літальних засобів невідомі, адже Іран схильний завищувати показники. Наприклад щодо Shahed-136, заявлена дальність польоту якого складає 2500 км, ефективна дальність оцінюється лише в 1000 км. Тобто в 2,5 раза менше.

Точна вартість більшості іранських БПЛА також невідома. Але Shahed 136, які зараз найактивніше використовує Росія, можуть бути дуже дешевими, адже вони близькі за своїми характеристиками до китайських комерційних дронів.

Наприклад, таких, які були використані для удару по нафтобазі в Ростові. Тоді найімовірніше використали китайський безпілотник Mugin-5 PRO, вартість якого складає від $10 тис., зазначає видання.

Тому небезпека цих дронів в тому, що через дешевизну їх можуть масово запускати по Україні, щоб розпорошити зусилля систем ППО, і тоді збільшуються шанси, що принаймні один дрон зможе вразити ціль.

Протягом останнього тижня Росія особливо активно завдає ударів по Україні в тому числі дронами-камікадзе. Україна збиває значну їхню частину, але практично щодня надходять новини про уражені ними цілі, в тому числі в глибокому тилу.
 

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