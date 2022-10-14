Дніпро передав ЗСУ ще 22 автівки

Дніпро передав українським оборонцям чергову партію машин. Здебільшого це вантажівки підвищеної прохідності, що здатні перевозити більше ніж дві тонни вантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Дніпровської міської ради.

Автівки відправилися на фронт у День захисників і захисниць України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії місто передало українським захисникам близько 600 легковиків і вантажівок, а ще - десятки дронів, сотні радіостанцій та чимало іншого устаткування і амуніції.

Все, що купує місто, обирається відповідно до потреб і побажань наших військових.

"Це те, що хлопцям потрібно. Я хотів би сказати слова великої подяки, насамперед - Геннадію Корбану, за цю ідею придбання вантажівок на заході. Також я дякую всім бізнесменам, які донатили на наші благодійні фонди та придбали ці вантажівки коштом свого бізнесу. Це і корпорація "АТБ", і "БаДМ", інші бізнесмени. Та найбільші слова подяки я хочу сказати всім містянам, хто давав хоча б копійчину на ці подарунки", - сказав міський голова Дніпра Борис Філатов.

Він також закликав містян надалі донатити благодійним фондам, підтримувати ЗСУ і працювати на благо рідного міста та перемоги України.