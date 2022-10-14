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АНАЛІТИКА

Росія витратила вже дві третини свого арсеналу ракет. Проте у її запасах ще понад 600 ракет різних типів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова в Twitter.

"Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об'єктів", - заявив міністр.

За даними Міноборони, до початку повномасштабної війни РФ мала 900 ракет для "Іскандерів" наземного базування, 500 ракет типу "Калібр" морського базування та 444 крилатих ракет повітряного базування типу Х-101 та Х-555.

Росія витратила вже дві третини свого арсеналу ракет. Проте у її запасах ще понад 600 ракет різних типів

 

Наразі в арсеналі Росії залишилося:

* 124 ракети для "Іскандерів";
* 272 "Калібри";
* 213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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