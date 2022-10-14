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Відремонтовані Panzerhaubitze повертаються до України - міністр оборони Литви

Відремонтовані Panzerhaubitze повертаються до України - міністр оборони Литви

 

Відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 (PzH2000) повертаються до України, повідомив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Відремонтовані у Литві PzH2000 повертаються на поле бою в Україну. Удачі!" - написав він у твіттері.

Раніше міністр повідомив, що ремонт самохідних 155-мм артилерійських установок PzH 2000, які Німеччина раніше передала Україні, здійснюватиме литовська сторона.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Литва
 

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