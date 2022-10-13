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АНАЛІТИКА

Португалія передає Україні шість радянських гелікоптерів

Португалія передає Україні шість радянських гелікоптерів

 

Португалія вирішила передати Україні шість гелікоптерів "Камов" радянського виробництва, які були позбавлені ліцензії на експлуатацію через запроваджені проти Росії санкції.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Observador, про це в четвер оголосила міністерка оборони Португалії Елена Каррейрас за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі.

"На прохання України і в координації з міністерством внутрішніх справ ми надамо в розпорядження України наш парк вертольотів "Камов", які через нинішній сценарій, санкції, накладені на Росію, ми більше не можемо експлуатувати, фактично вони не мають сертифікатів льотної придатності і ми навіть не зможемо їх відремонтувати", - сказала Каррейрас.

Вона підкреслила, що вертольоти будуть "надзвичайно корисними для України, і наші українські колеги були дуже вдячні за надану допомогу". Один із гелікоптерів зламався внаслідок аварії, тож українська сторона має відремонувати його, уточнила глава португальського Міноборони.

Ідея полягає в тому, щоб передача техніки відбулася "якнайшвидше", зазначила Каррейрас.

Також вона підтвердила готовність Португалії брати участь у тренувальній місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні, але форми такої участі ще обговорюються.

Португалія вже передала Україні певні види техніки, озброєння, боєприпаси, бронетехніку, системи зв'язку та безпілотники, медичні засоби, а також висловила готовність приймати біженців та поранених бійців і тренувати українських військовослужбовців.
 

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