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Польща передала Україні 150 терміналів Starlink
19:42 13.10.2022 |
Уряд Польщі передав Україні 150 терміналів супутникового зв'язку Starlink, за допомогою яких відновлюється зв'язок у деокупованій Харківській області.
Як передає "Європейська правда", про це в четвер повідомило міністерство цифрової трансформації України.
Термінали Starlink були встановлені, зокрема, в Ізюмі, Балаклії, Куп'янську та ще дев'яти звільнених містах Харківщини. Також запрацювали три публічні точки Wi-Fi від Starlink в Ізюмі і одна - в селі Діброва.
Решту терміналів передали 24 міським і сільським радам, завдяки чому вони координують відновлення територій - "працюють з гуманітарними організаціями, комунальними службами, "Укрпоштою" та обласною владою".
Нагадаємо, після початку повномасштабної війни РФ проти України міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink.
Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну. 28 лютого перші термінали Starlink прибули в Україну. Вони допомогли забезпечити українським військовим зв'язок на полі бою.
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