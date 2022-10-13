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НАТО надасть Україні сотні пристроїв для боротьби з безпілотниками - Столтенберг
18:53 13.10.2022 |
НАТО надасть Україні сотні пристроїв для боротьби з російськими та іранськими безпілотниками.
Таке оголошення зробив генеральний секретар організації Єнс Столенберг у четвер у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після закінчення дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.
"У рамках Комплексного пакета допомоги НАТО поставить Україні найближчим часом обладнання для боротьби з безпілотниками: йдеться про сотні пристроїв для генерування перешкод, які допоможуть зробити неефективними безпілотники російського та іранського виробництва, а також захистити українське населення і критично важливу інфраструктуру. У довгостроковій перспективі ми також допоможемо Україні перейти від радянського обладнання до сучасного обладнання НАТО", - сказав генсек Альянсу.
Столтенберг наголосив, що НАТО не є стороною конфлікту, але союзники Альянсу підтримуватимуть Україну доти, доки це буде необхідно. У зв'язку з цим він привітав заяву Іспанії про постачання Україні чотирьох пускових установок Хокко для зміцнення протиповітряної оборони України.
"Інші союзники також надають Україні допомогу. Я дякую їм і закликаю продовжувати. Ми також надаємо паливо, зимовий одяг у рамках цього Комплексного пакету допомоги НАТО", - додав він.
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