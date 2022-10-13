Більшість українців переконані, що УПЦ МП діє в інтересах агресора

Більше половини (52%) опитаних громадян погоджуються з тим, що діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) радше сприяє російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даним опитування, тих, хто вважає, що діяльність УПЦ МП, навпаки, сприяє обороні України, лише 11%.

Опитування проводилася фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року серед 2024 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.