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АНАЛІТИКА

Більшість українців переконані, що УПЦ МП діє в інтересах агресора

16:59 13.10.2022 |

Політика, Україна

 

Більше половини (52%) опитаних громадян погоджуються з тим, що діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) радше сприяє російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

За даним опитування, тих, хто вважає, що діяльність УПЦ МП, навпаки, сприяє обороні України, лише 11%.

Більшість українців переконані, що УПЦ МП діє в інтересах агресора

 

Опитування проводилася фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 5 по 12 серпня 2022 року серед 2024 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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