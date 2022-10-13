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АНАЛІТИКА

Франція не застосовуватиме ядерну зброю проти РФ у разі удару по Україні, - Макрон

 

Франція не буде використовувати проти Росії ядерну зброю у разі, якщо РФ вдарить по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона в інтерв'ю France 2.

Макрон зазначив, що ядерний удар по Росії у відповідь порушить доктрину Франції.

"Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах нації, і вони визначені дуже чітко. Якби по Україні було завдано ракетно-ядерного удару, ці інтереси не були б поставлені під питання", - заявив він.

Президент Франції підкреслив, що розмови про можливі ядерні удари лише погіршують ситуацію.

"Чим менше ми про це говоримо, тим менше ми роздмухуємо загрозу і тим більше до нас довіри. Занадто багато людей говорять про це", - сказав Макрон.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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