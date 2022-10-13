«єППО» — застосунок для допомоги українським силам ППО у виявленні та знешкодженні ворожих цілей у небі

Конструкторська група «Технарі» створила застосунок «єППО», призначений для інформування сил протиповітряної оборони України про ворожі цілі в українському небі. Розробка застосунку була узгоджена з командуванням ОК «Південь» та старшими офіцерами Повітряних Сил ПВК «Південь». Під час створення «єППО» проводились консультації з фахівцями українських сил ППО.

Ідея застосунку полягає в тому, що розширити можливості з виявлення ворожих ракет, літаки та дронів. Тепер до протиракетної та протиповітряної оборони України зможуть долучитись пересічні мешканці в будь-якій точці країни. Зазначається, що через кривину земної кулі локатори можуть визначати низьковисотні повітряні цілі з короткої відстані. Тому ракети та БПЛА окупантів доволі часто ховаються від виявлення, пролітаючи на малій висоті. Але те, що не «бачить» радар, може побачити людське око та почути вухо.

Встановивши застосунок «єППО», майже кожен українець зможе стати інформатором ЗСУ. Якщо користувач побачить дрон чи ракету, що пролітають поблизу, він зможе повідомити вид цілі, координати виявлення та напрямок руху. Для цього достатньо відкрити застосунок на смартфоні, натиснути кнопку відповідної повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі та натиснути велику червону кнопку. Вся важлива інформація буде передана фахівцям ППО, що допоможе знешкодити загрозу.

Щоб уникнути зловживань та хибних повідомлень, для використання застосунку «єППО» необхідно пройти авторизацію через «Дію». Також після авторизації знадобиться протестувати роботу застосунку на пристрої користувача.

Наразі застосунок «єППО» доступний для платформи Android. Також розробники займаються створенням версії для iOS. Її поява очікується за декілька тижнів.