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АНАЛІТИКА

Литва заявила про новий пакет військової допомоги для України

 

У середу, 12 жовтня, Литва заявила про новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"Литва продовжує свою підтримку України", - йдеться у повідомленні.

За його словами, на потреби ЗСУ передадуть наступне:

* зимовий одяг та спорядження;
* додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року;
* забезпечать 120 мм міномети на платформі M113;
* бронемашини;
* тепловізори;
* безпілотники.

"Ми не зупинимося", - додав міністр.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Литва
 

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