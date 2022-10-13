Британія поставить Україні ракети середньої дальності для американських NASAMS

Уряд Британії поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Британія також передасть Україні додатково 18 гаубиць.

Новий пакет допомоги Україні обговорювався на зустрічі Уоллеса з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі у середу.

"Останні невибіркові удари Росії у цивільних районах України вимагають подальшої підтримки тих, хто прагне захистити свою країну. Тому сьогодні я санкціонував постачання зенітних ракет в Україну", - сказав Уоллес.