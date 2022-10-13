Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Макрон пообіцяв Україні шість Caesar та зенітні ракети

 

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна в найближчі тижні отримає чергову партію французької військової допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон сказав в інтерв'ю телеканалу France 2 в середу.

За його словами, Франція працює над постачанням шести додаткових гаубиць Caesar, які мали бути передані Данії, а також зенітних ракет "для захисту України від ракетних ударів і дронів".

Макрон уточнив, що нова військова допомога надійде в "найближчі тижні", але не уточнив, скільки саме ракет буде передано.

За даними джерела Sky News, Франція передасть Україні протиповітряні ракети малої дальності Crotale, які використовуються для перехоплення ракет і літаків на низькій висоті.

Крім того, президент Франції розповів, що Париж надає Києву розвідувальні дані, але заперечив, що йдеться про напад України на територію Росії.

"Цілі зрозумілі - щоб вони (Україна) повернулася на кордони 1991 року. Питання в тому, чи будуть ці військові цілі досягнуті лише військовим шляхом. У певний момент в інтересах України та Росії буде повернутися за стіл переговорів", - вважає він.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5026
  0,0439
 0,12

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1111  0,01 0,02 41,2463  0,25 0,61
EUR 38,6185  0,05 0,12 40,0293  0,24 0,60

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес