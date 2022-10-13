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АНАЛІТИКА

Російський ядерний удар, найімовірніше, призведе до фізичної відповіді НАТО, - Reuters

 

Ядерний удар зі сторони Росії змінить хід війни в Україні і, швидше за все, спровокує фізичну відповідь з боку українських союзників і, можливо, НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлений чиновник НАТО, чиє ім'я не розкривається, заявив, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї матиме "безпрецедентні наслідки" для країни.

За його словами, це майже напевно спричинить фізичну відповідь багатьох партнерів нашої держави і, можливо, самого НАТО.

Чиновник також додав, що Кремль використовує свої ядерні загрози переважно для того, щоб стримати НАТО та інші країни від прямого вступу у війну проти України.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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