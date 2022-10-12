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Україну поки що не включили у звіт про розширення ЄС
18:40 12.10.2022 |
Єврокомісія не включила Україну та Молдову до звіту про оцінку прогресу країн-кандидатів у реалізації реформ, необхідних для набуття членства в ЄС. Цей документ, що має назву "Пакет розширення" і ухвалюється щороку, у середу, 12 жовтня на засіданні комітету Європарламенту у закордонних справах презентував єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.
У цьогорічному звіті оцінювалася готовністю до членства в ЄС країн Західних Балкан та Туреччини. За словами єврокомісара, наступного року до Пакету розширення будуть включені Україна, Молдова і Грузія. "А до кінця 2022 року ми представимо нашу оцінку щодо спроможності цих трьох країн взяти себе зобов'язання щодо членства в ЄС", - повідомив Варгеї.
Брюссель готує третій елемент оцінки України, Молдови та Грузії
У цьому звіті йтиметься про те, наскільки країни-кандидати здатні ухвалити та адаптувати національне законодавство до європейського. Варгеї пояснив, що у червні цього року, коли Єврокомісія готувала свій висновок щодо надання Україні, Молдові та Грузії статусу країни-кандидата, цей елемент висновку не встигли підготувати, "бо ми не мали часу і ресурсів підготувати його настільки швидко". Нагадаємо, Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого, а вже 17 червня Єврокомісія офіційно надала Україні статус кандидата.
Виступаючи перед євродепутатами, Варгеї зазначив, що подання Україною, Грузією та Молдовою заявки на вступ до ЄС на початку широкомасштабного російського вторгнення показало, що ці країни вбачають "центральну роль ЄС у забезпеченні миру та стабільності". За його словами, війна Росії проти України "фундаментально змінила європейський безепковий простір і піддала випробовуванню порядок, базований на принципах права". "У ці часи політика розширення ЄС як ніколи є стратегічною інвестицією у довготривалий мир і стабільність нашого континенту", - наголосив єврочиновник.
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