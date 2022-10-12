Канада надасть Україні зимове спорядження, камери для дронів та артилерію

Міністр оборони Канади Аніта Ананд (Anita Anand) анонсувала нову партію допомоги українським збройним силам, яка включає амуніцію, засоби зв'язку, зимовий одяг, броньовані автомобілі та артилерію.

Відповідне оголошення вона зробила у середу в штаб-квартирі НАТО.

"$15 млн виділено для закупівлі необхідного у зимовий час - шапок, рукавичок, чобіт, парок (різновид зимової куртки) - того, що потрібно українським солдатам на передовій. Це ми закупимо від канадських постачальників. Додатково $15 млн буде виділено для закупівлі камер для дронів", - анонсувала вона.

За словами міністра, Канада вже поставила Україні понад 50 камер для дронів, канадського виробництва, і "ми продовжуватимемо постачати такі камери для дронів". "Третє - у сфері зв'язку та супутникового зв'язку ми поставимо Україні на $2 млн сервіс чотирьох супутників, і в партнерстві з "Телесатом" це дасть Україні змогу ефективно підтримувати зв'язки з європейськими та північноамериканськими партнерами. І, нарешті, нам відомо, і це те, що просила Україна, і це те, що їй потрібно, - це додаткова артилерія, зокрема 155-мм артилерія. Канада поставить додаткову 155-мм артилерію для України в її битві проти незаконного вторгнення Росії на її суверенну територію", - додала Ананд.

Міністр також нагадала, що, перебуваючи у вівторок у Польщі, вона оголосила, що 40 військових інженерів навчатимуть українських солдатів розмінування.

Міністр також запевнила, що нова партія допомоги надійде в Україну вже найближчими тижнями. "Зима наближається, і Канада має досвід щодо зимового одягу на полі бою, і ми поставимо це найближчими тижнями - 500 тис. наборів зимового одягу та обладнання буде направлено в Україну", - деталізувала Ананд.