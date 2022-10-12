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Канада надасть Україні зимове спорядження, камери для дронів та артилерію
18:31 12.10.2022 |
Міністр оборони Канади Аніта Ананд (Anita Anand) анонсувала нову партію допомоги українським збройним силам, яка включає амуніцію, засоби зв'язку, зимовий одяг, броньовані автомобілі та артилерію.
Відповідне оголошення вона зробила у середу в штаб-квартирі НАТО.
"$15 млн виділено для закупівлі необхідного у зимовий час - шапок, рукавичок, чобіт, парок (різновид зимової куртки) - того, що потрібно українським солдатам на передовій. Це ми закупимо від канадських постачальників. Додатково $15 млн буде виділено для закупівлі камер для дронів", - анонсувала вона.
За словами міністра, Канада вже поставила Україні понад 50 камер для дронів, канадського виробництва, і "ми продовжуватимемо постачати такі камери для дронів". "Третє - у сфері зв'язку та супутникового зв'язку ми поставимо Україні на $2 млн сервіс чотирьох супутників, і в партнерстві з "Телесатом" це дасть Україні змогу ефективно підтримувати зв'язки з європейськими та північноамериканськими партнерами. І, нарешті, нам відомо, і це те, що просила Україна, і це те, що їй потрібно, - це додаткова артилерія, зокрема 155-мм артилерія. Канада поставить додаткову 155-мм артилерію для України в її битві проти незаконного вторгнення Росії на її суверенну територію", - додала Ананд.
Міністр також нагадала, що, перебуваючи у вівторок у Польщі, вона оголосила, що 40 військових інженерів навчатимуть українських солдатів розмінування.
Міністр також запевнила, що нова партія допомоги надійде в Україну вже найближчими тижнями. "Зима наближається, і Канада має досвід щодо зимового одягу на полі бою, і ми поставимо це найближчими тижнями - 500 тис. наборів зимового одягу та обладнання буде направлено в Україну", - деталізувала Ананд.
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