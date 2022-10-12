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Німеччина передасть Україні додаткові PzH2000 і MARS II
17:00 12.10.2022 |
Німеччина в середу анонсувала постачання додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та реактивних систем залпового вогню MARS II в Україну.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Зустріч формату "Рамштайн" відбувається в особливий час: ракетні удари й часткова мобілізація Росії, псевдореферендуми й контрнаступ України. Координуємо нашу поточну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні передадуть додаткові PzH2000 і MARS II", - повідомило федеральне міністерство оборони Німеччини у Twitter.
Скільки саме озброєння отримає Україна, не уточнюється.
Як відомо, Україна вже отримала від Німеччини щонайменше п'ять реактивних систем залпового вогню MARS II і десятки гаубиць Panzerhaubitze 2000.
Крім того, у вівторок Німеччина також передала Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, якої немає навіть на озброєнні Бундесверу.
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