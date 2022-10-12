Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина передасть Україні додаткові PzH2000 і MARS II

 

Німеччина в середу анонсувала постачання додаткових самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 та реактивних систем залпового вогню MARS II в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Зустріч формату "Рамштайн" відбувається в особливий час: ракетні удари й часткова мобілізація Росії, псевдореферендуми й контрнаступ України. Координуємо нашу поточну підтримку. У найближчі кілька тижнів Україні передадуть додаткові PzH2000 і MARS II", - повідомило федеральне міністерство оборони Німеччини у Twitter.

Скільки саме озброєння отримає Україна, не уточнюється.

Як відомо, Україна вже отримала від Німеччини щонайменше п'ять реактивних систем залпового вогню MARS II і десятки гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Крім того, у вівторок Німеччина також передала Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, якої немає навіть на озброєнні Бундесверу.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5026
  0,0439
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1111  0,01 0,02 41,2463  0,25 0,61
EUR 38,6185  0,05 0,12 40,0293  0,24 0,60

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес