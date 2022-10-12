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АНАЛІТИКА

Ахметов: Ми виготовили вже 150 тисяч бронежилетів і не плануємо зупинятися

16:28 12.10.2022 |

Політика

 

150 тисяч бронежилетів вироблено та передано українським військовослужбовцям від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в рамках ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий фронт" на підприємствах групи "Метінвест".

Як повідомили в компанії в середу, це кожен десятий бронежилет в Україні.

"З 24 лютого у всіх нас одна мета - зробити все, щоб Україна вистояла та перемогла у війні. Кожен бронежилет, зроблений на наших заводах, захищає українських воїнів і наближає перемогу. Це наш "Сталевий фронт". І я дякую всім працівникам "Метінвесту", які щодня віддають усі сили заради нашої спільної перемоги. Ми виготовили 150 тисяч бронежилетів, вони вже зберегли тисячі життів наших військових, рятувальників, медиків, комунальників. Ми не плануємо зупинятися та робитимемо все, щоб наблизити перемогу України. І ми обов'язково переможемо", - сказав Ахметов.

У "Метінвесті" повідомили, що бронежилети із виробленої ним спецсталі безоплатно передають бійцям Національної гвардії, силам територіальної оборони та низці підрозділів Збройних сил України, які боронять незалежність країни на передовій. Також захист почали передавати працівникам комунальних служб, аварійним бригадам і фахівцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які ліквідують наслідки ворожих обстрілів у прифронтових містах.

Потужності "Метінвесту" дають змогу щотижня виробляти до 20 тонн бронесталі. У компанії зазначають, що для організації внутрішнього виробництва в таких обсягах довелося шукати альтернативу бронесталі "Азовсталі" та везти прокат із-за кордону. Для цього "Метінвест-СМЦ" налагодив постачання металу з Європи й Туреччини та передав його виробникам броні. Ще навесні загальний обсяг імпортної сталі за контрактами становив понад 600 тонн.

Спецсталь "Метінвесту" також підходить для захисту техніки - фронтових автомобілів, машин постачання, швидких, евакуаційного транспорту тощо. Наразі на складах "Метінвесту" є достатня кількість пластин спецпризначення, щоб за запитами надавати метал для посилення кулестійкості машин, що працюють у гарячих точках.

Загалом від початку повномасштабної війни бізнеси Ахметова спрямували на допомогу Україні у війні з РФ понад 3 млрд грн, йдеться в повідомленні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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