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АНАЛІТИКА

«Армія дронів»: підписано контракти на закупівлю безпілотників на 1,9 мільярда

09:23 12.10.2022 |

Політика

 

Міністерство цифрової трансформації заявило про підписання контрактів на закупівлю 986 безпілотників, у межах проєкту "Армія дронів".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

"Армія дронів системно забезпечує ЗСУ різними безпілотниками. Завдяки вашій підтримці та донатам ми вже підписали контракти про закупівлю 986 дронів на суму 1,9 млрд грн. Частина цих безпілотників вже на фронті", - зазначили у Мінцифрі.

Водночас у міністерстві нагадали, що українським воїнам треба тисячі таких "очей" у небі та закликали українців підтримати "Армію дронів" донатами через мобільний застосунок "Дія" або платформу United24.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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