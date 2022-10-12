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Путін скоїв воєнні злочини, не бачу причини з ним зустрічатися - Байден
08:52 12.10.2022 |
Президент США Джо Байден не бачить вагомої причини для зустрічі з російським президентом Владіміром Путіним на саміті G20 в Індонезії.
Про це він заявив в інтерв'ю CNN, пише "Європейська правда".
"Це залежатиме від того, про що конкретно він хотів би говорити", - сказав Байден, додавши, що якщо Путін захоче обговорити ув'язнену американську баскетбольну зірку Брітні Ґрінер, то він буде готовий до розмови.
"Але подивіться, він діяв жорстоко. Я вважаю, що він скоїв воєнні злочини. І тому я не бачу, я не бачу жодної причини зустрічатися з ним зараз", - додав президент США.
Раніше посол Індонезії заявив, що його країна готується до прийому Путіна та президента України Володимира Зеленського на цьогорічному саміті "Групи двадцяти", але сторони поки не підтвердили своєї участі.
Згідно із заявою президента Індонезії Джоко Відодо, Путін і китайський лідер Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті G20, який відбудеться на острові Балі в листопаді.
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