Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німецький концерн домовився про постачання Україні військової техніки із Чехії

 

Німецький концерн Rhinemetall домовився з урядом Чехії про постачання Україні чеської військової техніки в межах програми "кругового обміну".

Про це у вівторок повідомила пресслужба Rhinemetall, пише "Європейська правда".

Відповідно до укладеної в Празі угоди між представниками Чехії, Німеччини та Rhinemetall, чеська сторона отримає бойові танки Leopard 2A4 та броньовані ремонтно-евакуаційні машини Buffalo. Своєю чергою Чехія передасть Україні власну військову техніку разом із запчастинами.

Очікується, що перші поставки нового обладнання чеська сторона отримає вже в грудні 2022 року, а завершиться процес до кінця 2023-го.

Яку саме техніку Україна отримає від Чехії, не уточнюється, але, ймовірно, йдеться про озброєння радянського зразка.

Як відомо, на початку вересня Чехія та Німеччина домовилися про "круговий обмін" технікою, в результаті якого Прага отримає танки Leopard. Тоді повідомлялося, що Чехія направила в Україну танки T-72 та іншу важку бойову техніку.

Нещодавно глава чеського Міноборони Яна Чернохова оголосила про схвалення подальшої військової допомоги Україні на тлі її повномасштабної війни з Росією.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5465
  0,0878
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1034  0,11 0,27 41,4983  0,17 0,42
EUR 38,5707  0,11 0,29 40,2724  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес