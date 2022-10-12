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АНАЛІТИКА

Столтенберг: Важливо, щоб Україна виграла битву проти Росії, інакше світ буде вразливий для російської агресії

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний у необхідності для України виграти у війні проти Росії, інакше світ буде вразливішим для подальшої російської агресії.

Таку думку він висловив у вівторок у Брюсселі на пресконференції напередодні засідання міністрів оборони НАТО, яке відбудеться у Брюсселі 12-13 жовтня.

"Для всіх нас важливо, щоб Україна виграла битву, війну проти загарбницьких російських військ. Тому що якщо Путін переможе, це не лише велика поразка для України, це поразка для всіх нас, тому що це зробить світ більш небезпечним та вразливим для подальшої російської агресії", - заявив Столтенберг.

У зв'язку з цим він констатував, що для підтримки України союзники "використовували запаси НАТО". "Але як довго ця війна триває, важливим стає заповнення цих ресурсів", - зазначив генсек НАТО.
За матеріалами: EnKorr
 

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