Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Коломойський відмовився коментувати «дурниці» про позбавлення громадянства

17:34 11.10.2022 |

Політика

 

Бізнесмен Ігор Коломойський відмовився коментувати чутки про те, що влітку його українське громадянство було припинене указом президента Володимира Зеленського. Про це у вівторок повідомило видання Bihus.info, якому вдалося коротко поспілкуватися з Коломойським 4 жовтня біля будівлі НАБУ.

"Я не коментую подібні дурниці", - відповів він журналістці Алісі Юрченко на запитання, чому президент позбавив його громадянства.

Укази про припинення громадянства не публікуються у відкритому доступі.

До НАБУ Коломойський приїжджав як свідок у кримінальній справі про безоплатну передачу Укрнафтою своєї продукції компаніям, які могли бути пов'язані з бізнесменом у 2015 році.

На початку вересня 2022 року антикорупційні органи оголосили підозри у цій справі колишнім менеджерам Укрнафти. Ігор Коломойський поки що не має статусу підозрюваного, але у нього вже відбулися обшуки в межах цього провадження.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,5465
  0,0878
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,1034  0,11 0,27 41,4983  0,17 0,42
EUR 38,5707  0,11 0,29 40,2724  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес