Коломойський відмовився коментувати «дурниці» про позбавлення громадянства

Бізнесмен Ігор Коломойський відмовився коментувати чутки про те, що влітку його українське громадянство було припинене указом президента Володимира Зеленського. Про це у вівторок повідомило видання Bihus.info, якому вдалося коротко поспілкуватися з Коломойським 4 жовтня біля будівлі НАБУ.

"Я не коментую подібні дурниці", - відповів він журналістці Алісі Юрченко на запитання, чому президент позбавив його громадянства.

Укази про припинення громадянства не публікуються у відкритому доступі.

До НАБУ Коломойський приїжджав як свідок у кримінальній справі про безоплатну передачу Укрнафтою своєї продукції компаніям, які могли бути пов'язані з бізнесменом у 2015 році.

На початку вересня 2022 року антикорупційні органи оголосили підозри у цій справі колишнім менеджерам Укрнафти. Ігор Коломойський поки що не має статусу підозрюваного, але у нього вже відбулися обшуки в межах цього провадження.