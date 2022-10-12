Фінансові новини
- |
- 12.10.22
- |
- 06:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Коломойський відмовився коментувати «дурниці» про позбавлення громадянства
17:34 11.10.2022 |
Бізнесмен Ігор Коломойський відмовився коментувати чутки про те, що влітку його українське громадянство було припинене указом президента Володимира Зеленського. Про це у вівторок повідомило видання Bihus.info, якому вдалося коротко поспілкуватися з Коломойським 4 жовтня біля будівлі НАБУ.
"Я не коментую подібні дурниці", - відповів він журналістці Алісі Юрченко на запитання, чому президент позбавив його громадянства.
Укази про припинення громадянства не публікуються у відкритому доступі.
До НАБУ Коломойський приїжджав як свідок у кримінальній справі про безоплатну передачу Укрнафтою своєї продукції компаніям, які могли бути пов'язані з бізнесменом у 2015 році.
На початку вересня 2022 року антикорупційні органи оголосили підозри у цій справі колишнім менеджерам Укрнафти. Ігор Коломойський поки що не має статусу підозрюваного, але у нього вже відбулися обшуки в межах цього провадження.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Залякування не працює. Путін не розуміє, що робити з новою реальністю
|МВФ надалі утримується від макропрогнозу для України на 2023р.
|Байден пообіцяв надати Україні передові системи ППО
|ЄС планує щомісячну допомогу Україні в розмірі 1,5 млрд євро у 2023 році - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США хочуть прискорити постачання Україні систем ППО NASAMS – Білий дім
|Лідери G7 обіцяють і надалі допомагати Україні, зокрема озброєннями
|Німецький концерн домовився про постачання Україні військової техніки із Чехії
|Україна отримала першу систему ППО IRIS-T від Німеччини - ЗМІ
|Залякування не працює. Путін не розуміє, що робити з новою реальністю
|Столтенберг: Важливо, щоб Україна виграла битву проти Росії, інакше світ буде вразливий для російської агресії
Бізнес
|Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus
|Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше
|Tesla відмовиться від ультразвукових датчиків, залишивши тільки камеру для допомоги водію
|Нобелівську премію з хімії присудили трьом вченим за розвиток клік-хімії
|Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії – ЗМІ
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі