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АНАЛІТИКА

Канада направляє в Польщу 40 інженерів для тренування українських військових

Канада направляє в Польщу 40 інженерів для тренування українських військових

 

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд у вівторок оголосила про відправлення близько 40 канадських військових інженерів до Польщі для тренування українських військовослужбовців у межах програми UNIFIER.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ананд заявила у Варшаві на брифінгу з польським міністром національної оборони Маріушем Блащаком.

За її словами, канадські інструктори займатимуться підготовкою саперів для Служби безпеки України за низкою інженерних навичок, інженерної розвідки, використання вибухових речовин для підривних робіт і розмінування.

Також Канада й Польща підписали меморандум про взаєморозуміння, який сприятиме "подальшому зміцненню канадсько-польських відносин у сфері оборони на підтримку міжнародного порядку, заснованого на правилах".

"Польща і Канада продемонстрували лідерство в підтримці України, яка захищається від незаконного і невиправданого вторгнення Росії", - сказала Аніта Ананд на пресконференції у Варшаві.

Нагадаємо, операція UNIFIER з підготовки українських військовослужбовців була розпочата Канадою у 2015 році. У 2022-му, на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона була відновлена на території Великої Британії.
 

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