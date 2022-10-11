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АНАЛІТИКА

Росіяни змінили тактику ракетного терору - Кім

11:50 11.10.2022 |

Політика

 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім вважає, що російські окупанти змінили тактику свого ракетного терору, і тепер, замість одного масштабного запуску ракет по Україні, загарбники випускають малу кількість ракет із невеликими інтервалами для того, щоб українці залишалися в укриттях.

"На мою думку, росіяни змінили трохи тактику. Вони не один раз випускають ракети, щоб наші люди могли перечекати і наша ППО відпрацювати, а з інтервалами запускають значно менше ракет і тримають людей в укриттях. Що це, як не терор? Вони вже три години з інтервалами випускають ракети", - сказав Кім в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він додав, що росіяни, ймовірно, здійснюють ракетний терор для того, щоб "створити красиву картинку" всередині самої РФ.

"Це дуже подобається росіянам, тому що вони поширюють такий наратив, що інформація про знищення надходить у реальному часі. Саме тому вони випускають по одній-дві ракети з інтервалом. Для того щоб у російському телевізорі були новини", - підсумував Кім.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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