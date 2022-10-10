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Німеччина обіцяє першу систему ППО IRIS-T для України «найближчими днями»
16:20 10.10.2022 |
Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила, що Німеччина хоче передати Україні першу систему протиповітряної оборони IRIS-T "у найближчі кілька днів".
Як пише "Європейська правда", її цитує Spiegel.
"Поновлення ракетних ударів по Києву та багатьох інших містах підкреслює, наскільки важливо швидко надати Україні системи ППО. Тож зараз ми надаємо спеціальну підтримку засобами для протидії загрозі з повітря. У найближчі кілька днів перша з наших чотирьох передових систем IRIS-T буде готова ефективно захищати українців", - заявила Крістіне Ламбрехт.
Вона додала, що постачання наступних трьох систем планується у наступному році.
Глава МЗС Анналена Бербок засудила ракетні удари РФ по Україні.
"Жителі Києва опинились у смертельній небезпеці під час ранкової дороги на роботу. Воронка поруч з дитячим майданчиком. Це огидно й невиправдано, що Путін спрямовує ракети на міста і цивільне населення. Ми зробимо усе, що можемо, щоб швидко посилити протиповітряну оборону України", - написала вона у своєму Twitter.
Як повідомлялося, посол Німеччини Анка Фельдгузен під час масованої ракетної атаки на Київ вранці 10 жовтня ховалася в одному сховищі з сотнями киян.
Самій Крістіне Ламбрехт під час її візиту до Одеси на початку жовтня також довелося двічі спускатися в укриття.
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