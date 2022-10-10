Посольство США закликало американських громадян залишити територію України

Посольство США у Києві закликало американських громадян виїхати за межі території України через російські удари по об'єктах цивільної інфраструктури.

"Удари Росії, що продовжуються, по Україні становлять пряму загрозу цивільному населенню і цивільній інфраструктурі. Посольство закликає громадян США сховатися на місці і залишити Україну, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, коли це буде безпечно", - зазначено в повідомленні посольства в твіттері.