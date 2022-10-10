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АНАЛІТИКА

Нові санкції проти рф дозволять ЄС карати компанії та людей з третіх країн — Bloomberg

 

Завдяки новому пакету санкцій проти росії Європейський Союз отримає можливість карати людей та організації з третіх країн, які допомагають рф ухилятися від обмежувальних заходів ЄС.

Про таке пише Bloomberg, передає Укрінформ.

За даними видання, до восьмого пакета, який держави-члени погодили минулого тижня, входять повноваження для Євросоюзу складати список «фізичних або юридичних осіб, організацій або органів», які сприяють обходу санкцій ЄС. Їм можуть заморозити активи на території Євросоюзу, а також заборонити в'їзд.

Заходи можуть стосуватися, наприклад, тих, хто імпортує заборонені російські товари в ЄС через третю країну, приховуючи їх справжнє походження, або експортує заборонені товари до росії.

"Це також потенційно може дозволити ЄС накладати санкції на європейських громадян, які допомагають іншим ухилятися від обмежень", - зазначає Bloomberg.

Людям і компаніям, що базуються в ЄС, ймовірно, буде важко вести бізнес з будь-якою юридичною чи фізичною особою, що потрапила під санкції. Це додає новому пакету елемент стримування, пише видання.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, якщо європейці купують товари в ЄС, везуть їх до третіх країн, а потім до росії - це вважатимуть обходом санкцій, і за це можуть вносити у санкційний список.

Окрім того, як зазначила президентка, Єврокомісія працює над законодавством, яке дозволить конфіскувати підсанкційні активи. Чинні правила передбачають лише їх заморожування, а законна конфіскація може дозволити витратити ці кошти на післявоєнну відбудову України.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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