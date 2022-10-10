Фінансові новини
- |
- 10.10.22
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нові санкції проти рф дозволять ЄС карати компанії та людей з третіх країн — Bloomberg
10:01 10.10.2022 |
Завдяки новому пакету санкцій проти росії Європейський Союз отримає можливість карати людей та організації з третіх країн, які допомагають рф ухилятися від обмежувальних заходів ЄС.
Про таке пише Bloomberg, передає Укрінформ.
За даними видання, до восьмого пакета, який держави-члени погодили минулого тижня, входять повноваження для Євросоюзу складати список «фізичних або юридичних осіб, організацій або органів», які сприяють обходу санкцій ЄС. Їм можуть заморозити активи на території Євросоюзу, а також заборонити в'їзд.
Заходи можуть стосуватися, наприклад, тих, хто імпортує заборонені російські товари в ЄС через третю країну, приховуючи їх справжнє походження, або експортує заборонені товари до росії.
"Це також потенційно може дозволити ЄС накладати санкції на європейських громадян, які допомагають іншим ухилятися від обмежень", - зазначає Bloomberg.
Людям і компаніям, що базуються в ЄС, ймовірно, буде важко вести бізнес з будь-якою юридичною чи фізичною особою, що потрапила під санкції. Це додає новому пакету елемент стримування, пише видання.
За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, якщо європейці купують товари в ЄС, везуть їх до третіх країн, а потім до росії - це вважатимуть обходом санкцій, і за це можуть вносити у санкційний список.
Окрім того, як зазначила президентка, Єврокомісія працює над законодавством, яке дозволить конфіскувати підсанкційні активи. Чинні правила передбачають лише їх заморожування, а законна конфіскація може дозволити витратити ці кошти на післявоєнну відбудову України.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія вдарила по Україні в понеділок високоточними ракетами - речник командування ПС ЗСУ
|Головнокомандувач ЗС України Залужний повідомив про 75 російських ракет з ранку, 41 збито, але атака триває
|МВФ виділив Україні 1,3 мільярда доларів
|Рада призначила нового голову НБУ Пишного
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Унаслідок ворожих ракетних обстрілів пошкоджено об'єкти енергопостачання в Києві та ще 8 областях, загинуло 9 осіб, 36 травмовано - ДСНС
|Посольство США закликало американських громадян залишити територію України
|Росія вдарила по Україні в понеділок високоточними ракетами - речник командування ПС ЗСУ
|Шмигаль: Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві
|Головнокомандувач ЗС України Залужний повідомив про 75 російських ракет з ранку, 41 збито, але атака триває
|Глава МВФ анонсувала швидкі переговори з Україною щодо Програмного моніторингу на шляху до нової програми
|Нові санкції проти рф дозволять ЄС карати компанії та людей з третіх країн — Bloomberg
Бізнес
|Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії – ЗМІ
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик