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АНАЛІТИКА

ЄС розробляє схему передачі активів РФ на відновлення України, - Bloomberg

 

Єврокомісія працює над законом, який дозволить заарештовувати активи, які підпадають під санкції проти РФ, і використовувати їх як вклад у відновлення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з чинними правилами, активи, що підпадають під санкції, заморожені, що робить їх використання або відчуження доволі марудною справою. Законна можливість накладення арешту на активи дозволить направити їх на відновлення України.

Єврокомісія планує збільшити повноваження країн Євросоюзу щодо арешту підсанкційних активів Росії шляхом розширення списку злочинів, до якого вже входять відмивання грошей та корупція, включивши до нього порушення санкцій ЄС.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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