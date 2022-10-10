Фінансові новини
- |
- 10.10.22
- |
- 15:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС розробляє схему передачі активів РФ на відновлення України, - Bloomberg
09:47 10.10.2022 |
Єврокомісія працює над законом, який дозволить заарештовувати активи, які підпадають під санкції проти РФ, і використовувати їх як вклад у відновлення України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з чинними правилами, активи, що підпадають під санкції, заморожені, що робить їх використання або відчуження доволі марудною справою. Законна можливість накладення арешту на активи дозволить направити їх на відновлення України.
Єврокомісія планує збільшити повноваження країн Євросоюзу щодо арешту підсанкційних активів Росії шляхом розширення списку злочинів, до якого вже входять відмивання грошей та корупція, включивши до нього порушення санкцій ЄС.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія вдарила по Україні в понеділок високоточними ракетами - речник командування ПС ЗСУ
|Головнокомандувач ЗС України Залужний повідомив про 75 російських ракет з ранку, 41 збито, але атака триває
|МВФ виділив Україні 1,3 мільярда доларів
|Рада призначила нового голову НБУ Пишного
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Унаслідок ворожих ракетних обстрілів пошкоджено об'єкти енергопостачання в Києві та ще 8 областях, загинуло 9 осіб, 36 травмовано - ДСНС
|Посольство США закликало американських громадян залишити територію України
|Росія вдарила по Україні в понеділок високоточними ракетами - речник командування ПС ЗСУ
|Шмигаль: Станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві
|Головнокомандувач ЗС України Залужний повідомив про 75 російських ракет з ранку, 41 збито, але атака триває
|Глава МВФ анонсувала швидкі переговори з Україною щодо Програмного моніторингу на шляху до нової програми
|Нові санкції проти рф дозволять ЄС карати компанії та людей з третіх країн — Bloomberg
Бізнес
|Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії – ЗМІ
|Смартфони на чіпах MediaTek очолили вересневі рейтинги AnTuTu - Dimensity 9000+ випередив Snapdragon 8+ Gen 1
|Subaru анонсувала комплектації позашляховика Solterra в Європі
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик